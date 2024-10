Savona Juve, come è andata la sua partita

Savona Juve, i numeri

Minuti: 90’

Salvataggi: 2

Contrasti a terra (vinti): 3 (1)

Duelli aerei (vinti): 3 (1)

Possesso perso: 19

Tocchi: 71

Riusciti passaggi: 35/49 (71%)

Passaggi chiave: 1

L’ha pareggiato 1-1 con l’Irlanda, conquistando così la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025. Questa partita è stata intensa e combattuta, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande determinazione nel cercare di ottenere un risultato positivo. Il pareggio permette agli azzurrini di accedere alla fase finale del torneo, confermando il buon lavoro svolto dal ct e dal suo staff nel formare un gruppo competitivo e promettente per il futuro. Ora, l’attenzione sarà rivolta a prepararsi per la sfida europea.Segno di grande fiducia e quanto sia importante per il gruppo: Nicolò Savona , l’esterno della Juventus , è partito titolare in questo match cruciale e ha giocato per 90’. Tanta corsa, ma forse qualche errore di troppo con palla trai piedi. Una partita di quantità, ma probabilmente non la sua migliore in maglia azzurra.