Douglas Luiz, le parole di Monchi sul giocatore della Juve

si è trasferito quest'estate dall'e di lui ha parlato il suo ex direttore sportivo, Monchi, che intervistato da Sky Sport si è soffermato proprio sul centrocampista brasiliano. "Lui è forte, è stato fondamentale"."CAMBIARE PAESE E TIPO DI CALCIO....' - "Per noi lo scorso anno è stato fondamentale, ha giocato il 90% dei minuti. Un giocatore così è importante.ma sono convinto che Douglas ritroverà il suo rendimento migliore, sarà importante anche per la Juve".L'Aston Villa sfiderà la Juventus in Champions League"Siamo stati tanti anni senza giocare in Europa e in Champions, ma la fedeltà dei tifosi non si è mai persa. Abbiamo tante motivazioni per trovare la vittoria. Quando abbiamo raggiunto la qualificazione abbiamo festeggiato, è stato bellissimo. Eravamo tutti là, è stato un momento che ricorderò per tutta la vita. Era il premio a una stagione incredibile".