Juventus, le cinque notizie di oggi lunedì 14 ottobre

Nonostante la sosta nazionali, è stata una giornata ricca di novità e spunti in casa, all'imbocco della settimana che porta verso il ritorno in campo della Vecchia Signora che, sabato 19 ottobre, saranno di scena all'Allianz Stadium contro la Lazio di Marco Baroni.In casa Juventus c'è ovviamente ansia e attesa nei confronti di Weston McKennie, rientrato in anticipo dal ritiro degli USA a causa di un problema muscolare, e che nella mattinata di martedì si sottoporrà agli esami d'approfondimento per chiarire l'entità del problema.Chi invece si avvicina a passi spediti verso il ritorno in campo è Timothy Weah - pronto a tornare contro la Lazio - così come Vasilije Adzic che è ufficialmente recuperato.Chi, salvo colpi di scena, lascerà la Juventus è Paul Pogba: in un'intervista a L'Equipe, il francese ha glissato sul proprio futuro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui