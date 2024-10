Cambiaso in campo per 90 minuti

Esperimento non riuscito, o quantomeno rimandato. Prestazione per deludente percon la maglia dell'Italia nella quarta giornata dicontro. Luciano Spalletti ha infatti schierato il centrocampista della Juventus in qualità di regista nel suo 3-5-2, ma la prova offerta dal classe 2001 è stata decisamente rivedibile.Il calciatore bianconero non è infatti mai riuscito ad alzare i giri del motore, anzi. La sua gara è stata condita da diversi errori, uno dei quali ha dato il la ad una pericolosissima transizione di marca israeliana.Fagioli è parso in netto affanno, nel corso della prima frazione di gioco, nel trovare pulizia di giocata e tempi di gioco. Difficoltà che non sono sfuggite all'occhio di Spalletti che, alla luce di quanto visto nei primi minuti, ha deciso di togliere lo juventino all'intervallo inserendo Ricci in cabina di regia.Al netto della prestazione di Fagioli, l'Italia è poi riuscita a dilagare vincendo per 4-1 contro Israele. Una partita semplicemente dominata nella quale si segnala anche la buona prova di Andrea Cambiaso, schierato largo a destra nel 3-5-2 e rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco. Per Spalletti, ormai, non ci sono dubbi: l'esterno della Juve è un imprescindibile per il suo progetto tecnico.





