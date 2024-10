Il ruolo di Yildiz in Turchia-Islanda

Secondo assist consecutivo

Ammonizione e squalifica

Non è arrivato il goal, che manca ormai da un mese, ma contro l'Islandaha offerto un'altra prova di spessore, ripagando la scelta del ct della, Vincenzo Montella, di schierarlo con una maglia da titolare nel match di. Il tutto condito da un assist - il secondo consecutivo in Nations League - per il goal del momentaneo 1-1 di Irfan Can Kahveci che ha spianato la strada alla rimonta della Turchia, capace poi di imporsi per 4-2 in trasferta.Yildiz è stato schierato dal primo minuto nel match tra Islanda e Turchia e, proprio come avviene nella Juventus di Thiago Motta, il classe 2005 è stato schierato largo a sinistra nel 4-2-3-1, ovvero la fetta di campo nella quale ha la possibilità di dare sfogo a tutta la sua qualità.Yildiz è rimasto in campo per novantatre minuti - prima di essere sostituito nel finale - inscenando una prova di livello, suggellata dall'assist per Irfan Can Kahveci, autore del gran goal che ha dato il la alla rimonta di marca turca. Per Yildiz si tratta del secondo assist consecutivo dopo quello contro il Montenegro. I quali si sommano i due già messi a referto in Serie A con la maglia della Juve.Prima di innescare la rete del pareggio turco, Yildiz è stato anche ammonito e, essendo diffidato, il gioiello della Juventus sarà costretto a saltare per squalifica il prossimo impegno di Nations League della Turchia, in programma il prossimo 16 novembre contro il Galles.





