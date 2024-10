Infortunio Mckennie, le sue condizioni

Fissati gli esami

Ma come sta davvero? Se ci sono certezze sui miglioramenti delle condizioni di Adzic e Weah, e allo stesso tempo la consapevolezza che Koopmeiners molto difficilmente recupererà per, regna l'incertezza intorno al centrocampista statunitense, rientrato in queste ore dal ritiro con la nazionale.Gli Stati Uniti hanno deciso di far rientrare in anticipo il giocatore. "Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno lievi infortuni e torneranno ai loro club per ulteriori valutazioni e cure", le dichiarazioni del commissario tecnico. In queste ultime ore c'è stata un po' di confusione sulle sue condizioni, con inizialmente l'ipotesi di un problema alla spalla mentre con il passare del tempo si è parlato di infortunio muscolare.L'unica cosa certa però è che al momento è da considerare in dubbio per Juventus-Lazio e chePreoccupazione comunque in casa bianconera perché potrebbe trattarsi dell'e nnesimo indisponibile per la prossima partita.