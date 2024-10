Juventus, tutti gli infortuni muscolari

Juventus, gli infortuni traumatici

Quante partite hanno saltato i giocatori della Juve per infortunio

Weah (2 infortuni), partite saltate: 5

Adzic (2 infortuni), partite saltate: 6

Conceicao (1 infortunio), partite saltate: 3

Nico Gonzalez (1 infortunio), partite saltate: 1 (numero che aumenterà visto che starà fuori almeno per le prossime due gare)

Koopmeiners (1 infortunio), partite saltate: 0 (a meno di sorprese salterà la prossima)

Mckennie (1 infortunio), partite saltate: 0 (in dubbio per la prossima)

Milik (1 infortunio), partite saltate: 9 (tempi di rientro da definire)

Bremer (1 infortunio), partite saltate: 1 (stagione finita)

Inutile negarlo,che stanno complicando i piani di Thiago Motta e che soprattutto potrebbero condizionare il prossimo periodo, pieno di impegni per la squadra tra campionato e Champions League. Dopo la sosta il calendario mette per i bianconeri in programma sette partite nel giro di poche settimane, dal 19 ottobre al 9 novembre. Ovviamente in questo periodo la Juve ritroverà alcuni dei giocatori indisponibili ma guardando alla partita con la Lazio,squalificato.A preoccupare è soprattutto il fatto che il reparto più colpito dai problemi fisici è stato quello offensivo, con scelte praticamente obbligate per la prossima partita. Sono attualmente fuoriche invece viaggia verso il rientro con la Lazio. Thiago Motta ha dovuto convivere con problemi fisici da inizio stagione. Ecco l'elenco di tutti gli stop in casa Juventus.Tra gli stop dei giocatori bianconeri, alcuni sono stati di natura muscolare. Due infortuni di questo tipo per, che prima dell'inizio del campionato aveva subito un problema al bicipite femorale. Risentimento alla coscia sinistra a fine settembre. Se il montenegrino è pronto a rientrare, chi starà fuori ancora per un po' èPer l'argentino una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Alla prima giornata si erano invece fermati Thuram e Weah, entrambi per un infortunio muscolare al bicipite femorale. Ad inizio settembre era toccato a Conceicao fermarsi a causa di una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Durante il pre campionato, stop di natura muscolare anche per per Miretti, poi passato al Genoa.Purtroppo per la Juventus ci sono stati infortuni legati ad eventi traumatici e non per problemi muscolari. L'ultimo è quello di Koopmeiners, che ha subito una botta al costato contro il Lipsia. In precedenza un problema alla caviglia per Weah, che sta rientrando solamente adesso. C'è stato poi lo sfortunatissimo episodio che ha coinvolto Bremer, rottura del crociato che lo terrà fuori per tutta la stagione. Discorso che risale a giugno invece quello di Milik, che non ha ancora risolto il problema al ginocchio e ha deciso di operarsi nuovamente.