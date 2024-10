Juventus, le cinque notizie di oggi giovedì 10 ottobre 2024

Giornata caldissima in casa Juventus : tra le voci di mercato e il campo che non ci lascia nemmeno durante la sosta nazionali.Brutte notizie dall'infermeria della Juventus: Teun Koopmeiners si è infortunato e sarà costretto a saltare i prossimi impegni dei bianconeri. Il centrocampista olandese, una pedina fondamentale per la squadra, dovrà osservare un periodo di riposo forzato.Nel frattempo, il mercato continua a essere al centro delle voci: si intensifica l'ipotesi di un possibile arrivo di Milan Skriniar, attualmente al PSG ma insoddisfatto della sua situazione in Francia. Inoltre, Domenico Berardi ha rivelato nuovi dettagli sulla sua mancata cessione alla Juventus e il rapporto con il Sassuolo.Oggi, la Juventus ha anche presentato una nuova iniziativa in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Durante l'evento, la società ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare sul tema, e noi abbiamo avuto l'opportunità di raccontare l'iniziativa attraverso un'intervista con una nota star della televisione statunitense, impegnata anch'essa nella promozione del benessere mentale insieme a Juventus.