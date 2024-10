Openda Juve, ma non solo: chi ha seguito Giuntoli

Openda Juve, i numeri della sua partita

Minuti: 87’

Tiri fuori: 1

Dribbling tentati: 1 (0)

Tocchi: 20

Riusciti passaggi: 7/8 (88%)

Passaggi chiave: 1

Possessi persi: 7

Minuti: 90’

Contrasti vinti: 1 (1)

Tocchi: 82

Riusciti passaggi: 72/77 (94%)

Faes Juve, i numeri della sua partita

Minuti: 90’

Contrasti a terra (vinti): 2 (1)

Duelli aerei (vinti): 5 (3)

Tocchi: 84

Riusciti passaggi: 73/79 (92%)

Lukebakio Juve, i numeri della sua partita

Minuti: 22’

Tocchi: 23

Riusciti passaggi: 13/16 (81%)

Possessi persi: 6

Errore che ha portato al tiro: 1

Calafiori Juve, il rimpianto

Calafiori, la sua Italia-Belgio

Minuti: 90’

Salvataggi: 4

Contrasti a terra (vinti): 6 (2)

Duelli aerei (vinti): 3 (3)

Tocchi: 55

Riusciti passaggi: 38/42 (90%)

Saluti e abbracci con le tante personalità del mondo del calcio presenti in tribuna, ma soprattutto gli occhi puntati al campo dell’Olimpico. A Roma, per Italia-Belgio, era presente sugli spalti anche Cristiano Giuntoli . Per il direttore della Juventus , tanti i nomi da osservare in chiave mercato: appunti che si aggiungono al lavoro degli scout e che, nei prossimi mesi, potrebbero rivelarsi decisivi nelle sessioni di mercato di gennaio e la prossima estiva.Una lunga lista di prospetti che vestono la maglia del Belgio, tra gli osservati speciali di Cristiano Giuntoli. A partire da Openda che, di recente, ha sfidato proprio la Juventus in Champions League. L’attaccante si è acceso a sprazzi senza davvero riuscire a fare la differenze. Non una una grande prova nemmeno per i due difensori Debast e Faes; Lukebakio è entrato nella fase finale di match e ha collezionato errori su errori.Certo, facile immaginare che sul volto di Giuntoli – celato, molto celato -, sia comparso un sorriso amaro di fronte alla prestazione di Riccardo Calafiori. L’ennesima durante la quale il difensore ha dimostrato di essere calciatore di caratura europea. Sempre pulito in uscita e con la capacità unica di rompere la linea e giocare in mezzo al campo. Era uno dei piani a del mercato estivo, è andata diversamente, adesso Giuntoli e la Juventus si godono Pierre Kalulu.