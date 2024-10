Hato Juve, la posizione di Cristiano Giuntoli

Quanto costa Jorrel Hato

Hato Juve, il retroscena di mercato

Jorrel Hato, i numeri della sua stagione

Presenze: 13

Minuti: 1.162'

Goal: 2

Assist: 2

si riconferma per l’ennesima volta club particolarmente attento alla crescita dei giovani: da lanciare, da porre sotto i riflettori e poi vendere a caro prezzo. L’ultimo talento che è finito nel mirino delle grandi squadre europee è certamente il difensore centrale classe 2006, JorrelIl direttore sportivo della Juventus , Cristiano, è particolarmente affascinato da Jorrel Hato , tanto da averlo monitorato costantemente negli ultimi sei mesi. Le relazioni degli scout bianconeri descrivono Hato come un talento destinato a una carriera di grande successo, grazie alla sua capacità di anticipare le situazioni di gioco e alla sua versatilità tattica, che gli consente di giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro. Lo riporta calciomercato.com.Jorrel Hato è considerato il miglior talento emergente dell'Ajax, tanto che il club lo ha blindato con un contratto fino al 2028, firmato lo scorso 12 marzo. Questo rinnovo rappresenta un chiaro segnale sul piano del mercato: i lancieri puntano a costruire il proprio futuro attorno a Hato. Solo un’offerta superiore ai 30 milioni di euro potrebbe far riflettere la dirigenza sull'eventualità di una cessione.La Juventus continua a monitorare attentamente Jorrel Hato, avendo già raccolto informazioni su di lui durante le trattative legate a Rugani. Il direttore sportivo Giuntoli aveva inizialmente pianificato un tentativo per il giovane difensore al termine della stagione, ma non si esclude che i bianconeri possano anticipare i tempi e presentare un'offerta all'Ajax già a gennaio.