Skriniar alla Juventus?

Il suo nome era uscito già nell'estate scorsa, ma forse più come una suggestione che come una pista concreta. Ora, invece, lapotrebbe fare sul serio per, finito sulla lista dei possibili obiettivi per sostituire a gennaio l'infortunato, che ne avrà per tutta la stagione. Lo slovacco ex Inter è un po' sparito dai radar al, dove in questa stagione ha collezionato appena 111 minuti in due presenze, entrambe in Ligue 1 (e solo una da titolare), una situazione che sta diventando frustrante per lui e che ha spinto Cristiano Giuntoli a drizzare le antenne.Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui si tratterebbe in ogni caso di una soluzione in prestito, perché al momento la Juventus non ha budget per operazioni costose e anche perché, dopotutto, prima o poi Bremer rientrerà. Il grande ostacolo rimane ovviamente l'ingaggio (quasi 10 milioni di euro), ma la speranza verso un'eventuale trattativa è che il PSG partecipi al pagamento. L'idea c'è, dunque. Nei prossimi mesi si capirà se potrà diventare qualcosa di più concreto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui