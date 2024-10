Cambiaso Juve, il video del goal in Italia Belgio

Meglio di così non poteva partire. Meglio di così non poteva partireche poco dopo il minuto di gioco ha sbloccato il match di Nations League contro il. Meglio di così non poteva partire Andreache è il protagonista della rete azzurra, la sua prima con la Nazionale.Ripartenza della squadra di Spalletti che spezza in due il Belgio, palla in mezzo di Dimarco e Cambiaso che spunta alle spalle del difensore, conclusione di prima deviata dae poi l’esterno dellaribadisce in rete. Cambiaso che, per l’occasione, è schierato da quinto a destra nel 3-5-1-1 di Spalletti.Di seguito, le immagini del goal di Cambiaso condivise sui social. Facile immaginare che tra i tanti sorrisi in tribuna ci sia anche quello di Cristiano Giuntoli , presente a Roma per guardare la partita.