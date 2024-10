Cristiano, direttore sportivo della, è stato avvistato all'arrivo allo Stadio Olimpico per assistere alla sfida tra Italia e Belgio, valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25. La presenza di Giuntoli ha suscitato curiosità, alimentando le speculazioni su possibili operazioni di mercato legate ai giocatori coinvolti nella partita. Tuttavia, il dirigente bianconero ha evitato di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti, mantenendo un profilo basso. La Juventus potrebbe monitorare con attenzione alcuni talenti in campo, in vista di eventuali trattative per le prossime sessioni di mercato. Lo riporta Oggi Sport Notizie.