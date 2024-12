Juventus, le 5 notizie di oggi martedì 10 dicembre 2024

Giornata ricca di notizie in casa Juventus , legate alla vigilia dima non solo.È una giornata ricca di novità in casa Juventus, con molta attenzione rivolta alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. Si discute delle probabili formazioni, delle condizioni di Andrea Cambiaso , che potrebbe essere recuperato per la partita, e delle ultime notizie riguardanti il match. Tuttavia, la giornata non porta solo buone notizie: arriva anche una brutta notizia per Thiago Motta, legata agli sviluppi disciplinari post Bologna. Inoltre, il Tar ha emesso una sentenza riguardante lo scudetto vinto dalla Juventus nella stagione 2018/2019, che sta sollevando dibattiti e polemiche.