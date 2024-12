Juve-Manchester City, dubbi e scelte di Thiago Motta

Juve-Manchester City, la probabile formazione

Di Gregorio;

Savona,

Gatti,

Kalulu,

Cambiaso;

Locatelli,

Thuram;

Conceicao,

Koopmeiners,

Yildiz;

Vlahovic

Una serata per guardare calcio, il turno di Champions League . Una serata da passare davanti alla tv e, intanto, riflettere su quanto visto in giornata nell’allenamento, riflettere su quale sia l’undici da schierare domani. Una serata importante perche domani tornerà ad ascoltare la musichetta della Champions League e, di fronte, si troverà chi più volte ha vinto la competizione: PepQualche certezza Thiago Motta già ce l’ha, dettata anche dall’assenza di alternative. Per esempio: al centro della difesa ci saranno Gatti e Kalulu, dietro di loro Di Gregorio a proteggere i pali. E poi, se anche l’ultimo provino accenderà il semaforo verde, Cambiaso a sinistra e Savona a destra. In caso contrario si andrà rimescolare il pacchetto degli esterni con Danilo pronto a scendere in campo da ex.In mezzo al campo si va sul tradizionale, sulle scelte se vogliamo scontate: Locatelli e Thuram. Nessuna seconda chance per Fagioli, nessun arretramento per Koopmeiners che invece si schiererà al centro della trequarti; Conceicao alla sua destra, Yildiz sulla sinistra. Si scalda anche Weah, ma per il momento parte dietro nelle gerarchie. Davanti, qui davvero pochi dubbi, Dusan Vlahovic che sfida Erling Haaland.