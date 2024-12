Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

La Juventus si prepara a tornare in campo con un carico di novità importanti che potrebbero influenzare la formazione e il gioco della squadra. Tra recuperi di lungo corso e decisioni tattiche, Thiago Motta si trova davanti a scelte non banali, con l'obiettivo di proseguire la striscia positiva di risultati. Analizziamo i dettagli delle ultime novità in casa bianconera.



Buone notizie per la Juventus con il rientro di due pedine fondamentali: Douglas Luiz e Weston McKennie. Entrambi reduci da infortuni prolungati, il brasiliano e l'americano saranno a disposizione di Motta per la prossima partita, anche se inizialmente partiranno dalla panchina.







Tra i rientranti, Andrea Cambiaso è l'unico che potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Il terzino, che ha dimostrato una grande crescita durante la stagione, è considerato da Motta un elemento chiave sia in fase difensiva che offensiva. La sua capacità di coprire tutta la fascia lo rende un’opzione ideale per garantire equilibrio alla squadra, soprattutto contro avversari che puntano molto sugli esterni.



Uno dei nodi principali che Motta dovrà sciogliere riguarda Francisco Conceicao. Il giovane talento portoghese, che finora ha alternato prestazioni brillanti a momenti di appannamento, potrebbe essere il grande escluso di giornata. La concorrenza nel reparto offensivo è spietata, e con i rientri di Cambiaso e McKennie, le scelte diventano ancora più complesse.