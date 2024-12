La sentenza

Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Associazione Club Napoli Maradona e dal Codacons, che chiedevano la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla Juventus e la sua attribuzione al Napoli . Lo riporta l'Ansa.La controversia ha origine dalle vicende che coinvolgono la Juventus F.C., accusata di aver manipolato il valore dei calciatori nei bilanci durante le stagioni 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Tale pratica avrebbe generato valori contabili di apparente equilibrio finanziario, consentendo al club di acquisire giocatori di livello superiore rispetto alle effettive capacità economiche.L'Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons, interessate a ottenere l'assegnazione dello scudetto 2018-2019 alla Società Napoli, hanno presentato ricorso al Tar chiedendo di dichiarare l'illegittimità e annullare la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC del 30 gennaio 2023.Secondo i ricorrenti – come ricostruito dallo stesso Tar nella sentenza – la decisione è contestabile perché, pur avendo riconosciuto che la Juventus aveva compromesso la regolarità del campionato 2018-2019, non ha applicato misure come la revoca del titolo, la retrocessione all'ultimo posto in classifica o una penalizzazione di 15 punti, con conseguente assegnazione del titolo al Napoli, secondo classificato.Attraverso ulteriori motivi aggiunti, i ricorrenti hanno poi impugnato anche la penalizzazione di 10 punti inflitta successivamente alla Juventus.Il Tar ha però accolto le eccezioni preliminari sollevate dalla Juventus, evidenziando un "difetto di condizioni dell'azione in capo alle associazioni ricorrenti". Secondo il giudice, infatti, "l'Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons intendono agire in sostituzione della SSC Napoli Spa per ottenere, a beneficio di quest'ultima, lo scudetto 2018-2019, un vantaggio strettamente legato alla società stessa".Di fatto, le associazioni non agiscono per un interesse diretto e sostanziale, ma cercano di far valere in giudizio una posizione giuridica di terzi, violando così il principio di divieto di sostituzione processuale previsto dal Codice.