Squalifica Thiago Motta, il verdetto

Nella serata di sabato nella sfida contro il Bologna l'allenatore della Juventus l'italo brasiliano Thiago Motta ha rimediato un'espulsione. Nella giornata di oggi si è espresso in merito il Giudice Sportivo. Questo il verdetto ufficiale in seguito al gesto del tecnico bianconero in Serie A:SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE MOTTA Thiago (Juventus): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 6° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.