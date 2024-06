Ancora tante voci di mercato, sul doppio fronte di entrate e uscite, in questo mercoledì 5 giugno, in cui non sono mancate le notizie legate al mondo. Si è parlato di capitan Danilo, in allarme per il possibile approdo in bianconero del pariruolo Giovanni Di Lorenzo, ma anche di Federico Chiesa, nel mirino della Roma, e dell'imminente ritorno a Torino di Arthur, reduce dal prestito alla Fiorentina.Tante anche le indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri (del quale hanno parlato anche Giovanni Galeone e... Gigi D'Alessio), mentre alla Continassa è già diventato operativo un nuovo dirigente, fedelissimo di Cristiano Giuntoli.