Allegri Lazio, la situazione

Il capitolo con la Juventus è definitivamente chiuso. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello legale e di tutte le pendenze in sospeso dopo la burrascosa rottura post Coppa Italia. Massimilianoè un allenatore in cerca di panchina, senza nessun vincolo. Si è parlato di Arabia, il mentore Galeone racconta di averlo suggerito a Galliani per il Monza , ma adesso è la prospettivaad aprirsi all’improvviso.Oggi la rottura definitiva tra la Lazio e Tudor. Rottura insanabile che porterà alla separazione definiitva tra le parti, nonostante i tentativi di questi giorni di ricucire i rapporti. Come racconta Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, in questo contesto Claudio Lotito, patron biancoceleste, avrebbe contattato Massimiliano Allegri per chiedergli l’eventuale disponibilità a sedere sulla panchina della Lazio. Situazione in divenire che, da un momento all’altro, potrebbe diventare rovente.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.