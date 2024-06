Il passaggio alla Juventus



: Giuseppeè già operativo alla, al fianco di Cristiano Giuntoli che lo ha fortemente voluto alla Continassa, per costruire il nuovo ciclo bianconero., nonostante il ribaltone di allenatori e direttori sportivi al, è rimasto una figura centrale all'interno del club anche in questa stagione. Passando da Luciano Spalletti a Rudi Garcia come allenatore e da Cristiano Giuntoli a Mauro Meluso come direttore sportivo,è rimasto costantemente in azzurro.L'ex braccio destro del Football Director della, ha conservato fino alla fine un ruolo di grande influenza all'interno della società partenopea. L'importanza del suo ruolo è evidente considerando che è stato il presidente Aurelio De Laurentiis in persona a insistere per trattenerlo, dimostrando il suo valore all'ombra del Vesuvio.Ormai manca solo l'ufficialità, Giuseppesi unirà aa Torino, dalla parte bianconera. Il direttore sportivo della Juventus aveva espresso il desiderio di avere Pompilio al suo fianco, ma quest'ultimo ha scelto di rispettare il suo contratto con il Napoli.Giuseppe, descritto come il vice del direttore sportivo, è considerato uno dei dirigenti più stimati nel panorama calcistico italiano.Con i suoi 50 anni e originario diriveste un ruolo di rilievo nell'ambito dello scouting del calcio italiano, contribuendo significativamente alla valutazione e all'individuazione dei talenti nel panorama calcistico. La sua influenza è tale che molte decisioni relative allo scouting dell'azzurro passano attraverso di lui, confermando il suo ruolo di grande importanza nel mondo del calcio italiano.In Calabria,dà i suoi primi calci al pallone e si iscrive alla scuola calcio locale. All'età di 18 anni, si trasferisce con la sua famiglia a Urbino, dove intraprende gli studi in giurisprudenza e continua a coltivare la sua passione per il mondo del calcio.Nel 2007, Giuseppe Pompilio inizia il suo percorso con l', contribuendo al ritorno del club tra i professionisti. Tuttavia, Pompilio decide di lasciare la società a causa dei problemi economici che la affliggono. Nel 2011, dopo aver ottenuto la qualifica da direttore sportivo, fa ritorno all'Alma Juventus Fano.La successiva tappa della sua carriera è a Carpi, dove insieme a Cristiano Giuntoli contribuisce alla storica e miracolosa promozione del club in Serie A. Questo lavoro di successo gli vale e a Giuntoli la chiamata da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel 2015.