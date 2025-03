Cosa ci aspettiamo dalla conferenza stampa di Tudor alla Juventus

Getty Images

Chi sarà presente?

Oggi alle ore 12:00, lapresenterà ufficialmente Igor Tudor come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex tecnico del Marsiglia del Verona e della Lazio torna in bianconero, questa volta da protagonista, dopo aver già vestito la maglia della Juventus da giocatore e aver fatto parte dello staff di Pirlo nel 2020/21.Uno degli aspetti più interessanti della conferenza sarà capire chi accompagnerà Tudor in sala stampa. È probabile la presenza del direttore tecnico Cristiano Giuntoli e dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino, due figure chiave nella gestione del nuovo corso bianconero. La loro vicinanza al tecnico croato in questi primi giorni sottolinea l’importanza di questa scelta per il club e la volontà di creare un ambiente coeso intorno alla squadra.

Clima nello spogliatoio

Gioco, modulo e formazione

Uno dei temi centrali riguarderà il clima interno alla squadra. Ci si aspetta che Tudor racconti le sue prime impressioni sullo stato d’animo dello spogliatoio, come i giocatori hanno accolto il cambio di allenatore e quale sarà l’approccio della squadra per il finale di stagione. In particolare, sarà interessante capire come il gruppo ha reagito al cambio di guida tecnica e come si sta preparando alla sfida con il Genoa, il primo impegno sotto la sua gestione.Uno dei punti più attesi riguarda l’identità tattica che Tudor vuole dare alla Juventus. Si passerà a una difesa a tre, come nei suoi ultimi anni da allenatore, oppure rimarrà una linea a quattro? Il tecnico croato ha sempre mostrato un calcio aggressivo e intenso, quindi potrebbe esserci una svolta nel modo di giocare della squadra. Anche se non ci saranno anticipazioni precise sulla formazione, è probabile che Tudor inizi a dare qualche indizio sulle sue idee per la Juventus del futuro.Con il finale di stagione ancora tutto da scrivere e un posto in Champions League da blindare, la conferenza stampa di oggi sarà fondamentale per comprendere le strategie del nuovo allenatore e le aspettative della società.