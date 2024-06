Arthur Juve, cosa succede adesso

Arthur Fiorentina, la sua stagione

I numeri

Presenze: 48

Minuti: 2.884’

Gol: 2

Assist: 4

Tutto come previsto, nessuna sorpresa all'orizzonte. La, già alcuni mesi fa, aveva comunicato che non avrebbe esercitato l'opzione per riscattare – a 20 milioni -,dalla Juventus . Le strade si separano, come si intende anche dall'ultimo messaggio social del centrocampista brasiliano: "Grazie di tutto, famiglia viola!".Arthur, dunque, torna alla Juventus che ne detiene ancora il cartellino. Nonostante le dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa - "Mi piace molto Thiago Motta come allenatore, vedremo se lavoreremo insieme oppure no" -, sembra difficile immaginare per lui un futuro prossimo ancora con la maglia bianconera indosso.Soprattutto a causa dell'alto ingaggio e del suo peso a bilancio, Arthur resta uno dei nodi del prossimo mercato della Juventus. Andrà trovata una soluzione: difficile una cessione a titolo definitivo, più ipotizzabile, al momento, la soluzione di un altro prestito oneroso.Una discreta stagione per Arthur alla Fiorentina. Certo, però, non quella della rinascita, non quella che ha acceso su di lui i riflettori dei top club, come si sarebbe sperato in ottica mercato.