La Roma su Chiesa: la situazione

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la prossima settimana Fali, agente di Federico, sarà aper incontrare il club giallorosso. Da capire se nel summit si parlerà effettivamente anche dell'esterno dellache - ormai non è più un segreto - piace molto a Daniele De Rossi Come vi abbiamo spiegato nelle scorse ore, di base l'affare non è impossibile, a patto ovviamente che l'azzurro non rinnovi con i bianconeri. Il costo del cartellino di Chiesa si aggira intorno ai 25 milioni di euro: il suo stipendio è alto, ma la Roma potrebbe permetterselo risparmiando su ingaggi pesanti come quelli di Romelu Lukaku e Josè Mourinho. Il tema è stato affrontato negli ultimi giorni anche in Nazionale, con il classe 1997 che, da parte sua, non disdegnerebbe l'ipotesi Roma.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.