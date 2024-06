Roma-Federico Chiesa: la situazione

La Roma sta programmando il mercato e c'è stato un summit tra il nuovo direttore sportivo, Ghisolfi, e Daniele De Rossi. Il tecnico vorrebbe portare maggiore velocità ai lati del suo 4-3-3 e ha individuato inil suo obiettivo principale. L'affare non è impossibile, sempre a patto che l'azzurro non rinnovi con la Juventus. ().lo stipendio è alto (anche lui chiede un trattamento alla Dybala) ma si può fare viste le uscite dal monte ingaggi di Lukaku, Sanches, Spinazzola e Mourinho. Il gradimento del giocatore, riferisce calciomercato.com, c'è. Tanto che se ne è parlato anche in questi giorni in Nazionale. Spaventa l'eventuale concorrenza del Napoli visto che l'esterno della Juventus è un profilo che piace molto anche ad Antonio Conte,