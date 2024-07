Quella in casa Juventus è stata un'altra giornata molto importante per la Juventus, sia per il mercato in entrata che in uscita. Prima di tutto la cessione di Moise Kean, con l'attaccante italiano che è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Novità sul futuro di Yildiz, col turco che dovrà operarsi al naso e sarà del gruppo solo a fine luglio.Sul mercato in entrata c'è la suggestione El Sharaawy, con il giocatore che è gradito a Thiago Motta. Nella giornata di oggi ci sono state invece le visite mediche di Khéphren Thuram. Da monitorare ancora la pista Sancho, con il giocatore che avrebbe dato il proprio assenso alla Juventus.



