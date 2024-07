Yildiz, il futuro è già definito: la situazione

Kenaninterromperà le vacanze post Europeo per un rapido blitz a Torino. In vista un viaggio non di piacere e nemmeno di mercato, in quanto venerdì il giovane attaccante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport citando fonti turche e spiegando che dopo l'intervento il classe 2005 tornerà a casa per poi aggregarsi allasolo a fine mese.La toccata e fuga sotto la Mole, però, potrebbe essere l'occasione per conoscere di persona, deciso a puntare forte su di lui. Non per niente Yildiz è uno dei pochi giocatori bianconeri ad essere ancora considerati incedibili, anzi nel suo caso il progetto guarda molto lontano ed è già tema di frequenti confronti con il suo entourage: l'obiettivo della Juve è quello di blindarlo fino al 2029, affidandogli la maglia numero 10.





