Giornata di vigilia in casa Juventus, quando mancano poco meno di ventiquattro ore al calcio d'inizio del Derby della Mole contro il Torino. Come da tradizione, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la formazione granata allenata da Paolo Vanoli.Il tecnico bianconero ha confermato che oltre a Nico Gonzalez anche Douglas Luiz e Vasilije Adzic non prenderanno parte alla stracittadina torinese. Le belle notizie arrivano invece da Nicolò Savona, alla prima convocazione in Nazionale maggiore per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia.





