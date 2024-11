Savona Italia, dall'Under 21 alla nazionale maggiore

La conferma e allo stesso tempo un altro trampolino.è stato convocato da Luciano Spalletti in occasione dei due match di Nations League contro. Il terzino bianconero sta trovando sempre più spazio da protagonista in questa stagione, con prestazioni che hanno convinto Thiago Motta più volte. Savona è stato, come ha dimostrato non solo nei momenti migliori (vedi Verona e Udinese), ma anche nei momenti di difficoltà dei bianconeri.E ora ecco che la chiamata della nazionale, a un solo mese di distanza dall'ultima apparizione con l'under 21, arriva Luciano Spalletti. E per Savona si tratta sia della conferma della sua crescita sia di un altro trampolino per continuare a puntare in alto.





