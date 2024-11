Conferenza Thiago Motta LIVE: la diretta

Di cosa parlerà Thiago Motta

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus PRIMO DERBY - Sensazioni buone, vedo la squadra bene. Atmosfera speciale per noi e per i tifosi, domani al massimo per fare una grande partitaDERBY DELLA MOLE - L'importanza è che sappiamo che la città la vive in maniera intensa, lo viviamo anche noi. Partite belle da giocare, esiste questa bella atmosfera speciale che le due squadre sono consapevoli dell'importanza, fare il massimo per portare la partita dalla nostra parte.DOPO LILLE - Fisicamente molto bene, abbiamo avuto tre giorni di recupero ed è qualcosa di molto importante fa la differenza. La squadra la vedo molto bene ho fiducia nell'impegno di tutti all'inizio e a partita in corso e domani sarà la stessa cosa. Entreremo a 200% in partita chi inizierà e chi entrerà dopo.VISITA BONUCCI - Non abbiamo parlato del derby ma di tante altre cose in una prospettiva del suo futuro che ha fatto il corso d'allenatore. una conversazione sul calcio e come sono le cose nel lavoro che possono essere diverse da calciatore. Abbiamo giocato in nazionale insieme, un privilegio una visita di un calciatore importante che è stato quiDIFESA - Stiamo lavorando bene individualmente e collettivamente, possiamo ancora crescere sull'aspetto difensivo. Atteggiamento giusto è da lì la base per fare grandi prestazioni.IN PASSATO - Non potevo immaginare sarebbe stato il mio derby, ma sono felice di viverlo, sono soddisfatto del momento personale. Ho giocato in una squadra che si chiamava Juventus con la maglia granata e sono stati bei momenti, bei tempi, ero ancora giovane e con grande voglia di giocare e diventare un professionista di calcio. Sono andato via a 15-16 anni e sono venuto in Europa e oggi sono nel posto giusto nel momento giusto.TORINO CITTA' - Per una scelta mia vivo poco la città, ma mi sento un grande privilegiato. Durante la mia carriera ho avuto una fortuna enorme di stare in grandi squadre e città bellissime, oggi continuo a essere un privilegiato in una grande squadra in una bellissima città fino a oggi sono stato molto fortunato.FASCIA DA CAPITANO - Caratteristiche? Deve avere tutto. La fascia è un qualcosa di straordinario, qualcosa da trasmettere, dare esempio, per questo questi calciatori l'hanno indossata, ho visto queste caratteristiche per fare da leader e trasmettere cosa siamo in questo momento.DOUGLAS LUIZ - Per una richiesta mia con il Lille è venuto, richiesta al giocatore e allo staff per accelerare. Ieri in allenamento non si è sentito al 100% e non lo voglio rischiare, vedremo per le prossime. Nico non ci sarà per domani, vediamo le prossime. Anche Vasilije ha avuto un piccolo problema ed è da valutare, gli altri tutti disponibili.TORINO - Tutti i derby che ho fatto sono nel cuore, sono sensazioni speciali. Stiamo bene, una partita così il passato conta pochissimo, conta domani quando l'arbitro fischierà e noi pronti a competere contro una squadra che vorrà competere. Una squadra molto pericolosa nelle ripartenze, noi siamo pronti e preparati, dobbiamo fare una grande partita per fare il risultato che vogliamo.LOCATELLI - Tutto merito suo. Ha avuto un momento di difficoltà, quando non giocava no nera felice e contento. Può arrivare nel futuro, deve reagire con positività, con voglia di continuare a lottare e combattere e per questo è rientrato in squadra. Penso possa fare anche meglio, ha la sana competizione con i compagni e ha voglia di giocare, cerca di dimostrare che è utile e capace di essere titolare. Oggi è titolare perchè se lo merita.TIRI DA FUORI - Per tutte le squadre è uguale, i tiri da fuori sono un'arma importante per chi vuole fare goal.CRESCITA DELLA SQUADRA DOPO BREMER - Molto soddisfatto, tutti possiamo dare di più io per primo. Quando manca un ragazzo importante come Gleison noi tra tutti dobbiamo fare qualcosa in più per non sentire l'assenza, aspettando il rientro.CHI GIOCA - Perin Fagioli e Vlahovic? Possono giocare o stare in panchina.AMBIZIONE - Quando ho accettato non voglio essere di passaggio, voglio restare tanti anni, ma non penso a queste cose. Penso che il mio quotidiano è quello che voglio fare, voglio fare il meglio che posso e qualcosa in più, quello che arriverà sarò contento e soddisfatto.Dopo il pareggio con il Lille, la Juventus sposta l'attenzione sul Derby della Mole contro il Torino, partita della 12ª giornata di Serie A, in cui punta a ritrovare la vittoria. Un successo contro i granata, infatti, è visto come fondamentale per il morale e per la corsa in campionato.Nel frattempo, venerdì 8 novembre, si tiene la consueta conferenza stampa della vigilia: Thiago Motta, tecnico della Juventus, parlerà alle 13:00 per discutere la preparazione al match e le sue aspettative. La sfida con il Torino rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre. L'allenatore risponderà alle domande dei media sulla condizione dei giocatori, sulle scelte di formazione e su come la squadra bianconera arriva al Derby della Mole.