Koopmeiners, cosa è cambiato alla Juventus: ruolo, richieste, caratteristiche

Le differenze tra Thiago Motta e Gasperini

Tantissimi spunti quelli che la lasciatonella lunga intervista. L'olandese ha raccontato come ha vissuto il trasferimento dall'Atalanta alla Juventus ma si è soffermato molto anche su questioni strettamente legate al campo, analizzando dove la squadra dovrà migliorare e come è cambiato il suo modo di giocare da quando è a Torino.Già dopo l'ultima partita di Champions, Koopmeiners aveva affrontato il tema: ". Si, ma quali sono davvero le differenze rispetto agli anni a Bergamo? "all'Atalanta, che si giocava con un solo attaccante e io ero più offensivo. Ora anche in possesso palla devo aiutare di più quando si parte dal basso". Questione quindi di ruolo e conseguenza di richieste diverse. Thiago Motta vuole che l'olandese sia anche costruttore; Koop deve dare qualità alla manovra già nella prima fase di gioco. E infatti spesso lo abbiamo visto abbassarsi e allargarsi per iniziare l'azione.Koopmeiners però ha analizzato in generale le differenze tra la Juve e l'Atalanta, conche chiedono cose diverse alla squadra: "Gasperini per esempio punta molto sull’ìntensità e nell’uno contro uno in ogni parte del campo. Quello che stiamo facendo qui alla Juve mi ricorda ciò che facciamo in Olanda:Ma Koop sa che il suo apporto dovrà essere anche in zona realizzativa:E' ancora a zero, anche se sembra davvero solo questione di tempo...e di centimetri. Il primo passo intanto l'ha già fatto; dai goal sbagliati nelle prime partite a quelli fatti...ma in fuorigioco (non suo).Due inserimenti perfetti in area di rigore e due conclusioni praticamente identiche. Adesso che è tornato a disposizione, vuole prendersi la Juventus. D'altronde, Thiago Motta Motta non può farne a meno come ha confermato lo stesso tecnico. Neanche ora che non è ancora al top della forma, figuriamoci quando lo sarà.