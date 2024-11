Perin Juve, i numeri della sua stagione

Partite giocate: 4

Minuti giocati: 300

Reti inviolate: 2

Gol concessi: 2

Parate a partita (media): 6,5 (Champions League), 2,5 (Serie A)

Gol evitati a partita (media): 2,64 (Champions League), 1,28 (Serie A)

E alla fine arriva Perin. E si prende la porta del derby. Il numero 1 della Juventus giocherà titolare nel derby della Mole, e dimostra ancora una volta che le gerarchie di Thiago Motta non sono mai (e non sono mai state) inflessibili . Di Gregorio ha mostrato sicurezza e affidabilità, giocando sempre in maniera attenta. Anche l'ex Monza però, come tutti e come è giusto che sia durante un percorso, ha affrontato, complice anche il momento traballante della difesa. Questo non significa bocciatura o peggioramento, ma. E qui entra in gioco Mattia Perin, che ha dimostrato sempre di essere pronto: la gara contro lo Stoccarda. Domani il numero 1 bianconero avrà un'altra occasione per regalare e regalarsi





