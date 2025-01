Una giornata movimentata in casa, condizionata dalle ultime notizie di calciomercato. Il nome che scalda gli animi dalle parti della Continassa è certamente quello di Kolo Muani. Non solo però, inizia il periodo caldo per quanto riguarda il mercato e quindi come rinforzo difensivo la Vecchia Signora pensa ancora a Ronald Araujo del Barcellona. Nel frattempo resta un tema di discussione in casa Juventus la situazione del capitano Danilo, in uscita, si allena a parte rispetto al gruppo squadra. Chi fa differenziato però sono anche Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao con il derby della Mole in programma sabato alle 18. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque notizie della giornata.





