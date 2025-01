L'Al Shabab FC, club che milita nella massima competizione calcistica dell'Arabia Saudita (Saudi Pro League, SLP) ha ufficializzato Pavel Nedved come nuovo direttore sportivo del club. La notizia era gia stata data nelle scorse settimane ma pochi minuti fa è arrivato l'annuncio ufficiale. Oggi infatti è arrivata l'ufficialità anche se la notizia era nell'aria da qualche tempo. Ecco il post con cui è stato reso noto l'arrivo in Arabia di Pavel Nedved. Lo ricorderete tutti per il suo passato alla Juventus con cui ha scritto pagine di storia indelebili.