Continuano le novità in casa Juventus su: secondo quanto riportato da Sky Sport tramite Gianluca Di Marzio, l'attaccante francese è la priorità del club bianconero per il mercato di gennaio . Ci sarebbero stati anche dei contatti tra la Juve e il Paris Saint-Germain, oltre che con l'entourage del giocatore. Kolo Muani è ormai fuori dal progetto di Luis Enrique, infatti il suo minutaggio è sempre più ridotto con il club francese.L'attaccante rimane una priorità per la Juventus, e il francese sarebbe dunque la prima scelta al momento, anche se non sono da escludere le piste per





