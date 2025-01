Come finirà tra Danilo e la Juventus

Non se l'aspettava, di dover lavorare da solo alla Continassa . Nella serata di lunedì, quando ancora era a riposo come il resto dei suoi (quasi ex) compagni, il difensore brasiliano era convinto che ieri, martedì, avrebbe partecipato all'allenamento della squadra e non pensava che invece sarebbe stato "esiliato" come un esubero qualsiasi. E invece è successo, con lache ha ribadito nel modo più "duro" l'intenzione di andare avanti per la propria strada e congedare quanto prima il capitano, nonostante l'emergenza difensiva (in attesa di rinforzi dal mercato).Come scrive Il Corriere di Torino, tra Danilo e il club si arriverà a un accordo. Ovviamente coinvolgendo anche gli avvocati, perché in ballo ci sono soldi, richiesti da una parte (il prezzo) e dall'altra (la buonuscita). Per dire, se andasse al, Madama reclamerebbe sui 3 milioni di euro. Si attendono sviluppi, mentre Danilo è pronto a vivere i suoi ultimi giorni in bianconero con uno status che forse non avrebbe mai immaginato potesse appartenergli: quello di separato in casa.





