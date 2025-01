La situazione tra Danilo e la Juventus

Ci sarà anche quest'oggi alla Continassa , dove laè pronta a riprendere gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi a seguito della trasferta per la Supercoppa Italiana. Il brasiliano si rimetterà dunque al lavoro, ma a parte rispetto al resto dei compagni: il club bianconero, infatti, non intende fare retromarcia rispetto alla decisione di metterlo sul mercato, presa proprio alla vigilia della partenza per l'Arabia.Certamente, comunque, ci sarà modo e tempo per un confronto tra le parti, con l'obiettivo di trovare una soluzione definitiva dopo la rottura: del resto Danilo, comprensibilmente, non vuole perdere tempo e conta di sistemarsi quanto prima in una nuova squadra per proseguire la sua carriera. Su di lui è sempre forte il, che però non vorrebbe versare alcun indennizzo alla Juve per assicurarsi il difensore e conta che la situazione possa definirsi direttamente tra le mura della Continassa.





