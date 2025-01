Danilo-Thiago Motta: il retroscena sul rapporto

La Juventus tornerà a lavorare oggi in vista del Derby contro il Torino e "come da programma della chat di squadra,dopo lo stop della Supercoppa, dalle cui convocazioni era stato escluso" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna.Si profila un confronto tra il brasiliano e il club per trovare una soluzione definitiva dopo la rottura. Del resto, le posizioni sono note:mentre le ultime parole di Danilo non erano state d'addio, anzi. Al centro della questione ci sarà l'aspetto economico. Cristiano Giuntoli qualche giorno fa aveva parlato della situazione dicendo di "essere d'accordo con l'entourage" del giocatore. Restano da capire però i modi ed i tempi della separazione.Sono stati mesi complicati per Danilo tra prestazioni negative e le tante panchine. Dietro l’addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto tra pochi mesi, riferisce il quotidiano, c’è un feeling mai nato concon il quale persiste una visione del calcio agli antipodi, nonostante il giocatore si sia sempre messo a disposizione.