Laè partita per Riyadh una settimana fa senza, escluso dal club bianconero chiudendo definitivamente la sua storia a Torino. Oggi i bianconeri riprenderanno ad allenarsi alla Continassa e il brasiliano è ancora un giocatore della Juventus. Possono essere giorni chiaramente decisivi per trovare una soluzione definitiva. Nel mentre, Danilo continua a mandare messaggi attraverso i social. La posizione da entrambi le parti rimane chiara: l, nonostante con la rescissione del contratto avrebbe comunque un risparmio di un ingaggio da 4,2 milioni fino a giugno (con i benefici del Decreto Crescita). Il Napoli invece, che è la squadra nettamente in pole per averlo, vuole ingaggiarlo a zero visto che tra pochi mesi sarà un giocatore libero.Danilo, riferisce il Corriere dello Sport, ha scelto gli azzurri e ha rifiutato offerte arabe dall’Al-Nassr, dal Vasco in Brasile e anche l’ipotesi Milan nell’ambito di un ipotetico affare con Tomori, ha chiesto e continuerà a chiedere di essere liberato. Il nodo è tutto qui. Il countdown verso l’incontro con il club bianconero, si legge, nel frattempo, è ricominciato dopo il rientro della Juventus da Riyad.