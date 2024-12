La giornata della Juventus si è concentrata principalmente sul sorteggio del Mondiale per club 2025. I bianconeri sono stati inseriti nel girone G insieme a Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain . La competizione si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio interamente negli Stati Uniti. Tuttavia non è stata solo la giornata del Mondiale per club. Con una Juve sempre più orientata al calciomercato, il primo passo sarà blindare. Secondo La Gazzetta dello Sport, a dicembre il portoghese diventerà un giocatore bianconero a titolo definitivo con un'operazione da, i soldi della clausola rescissoria, a cui si aggiungono ipagati per il prestito.Infine oggi è stata ancora una giornata in cui le visite mediche non hanno portato buone notizie. A pagare un prezzo altissimo, questa volta, è: gli esami a cui si è sottoposta la francese hanno evidenziato la lesione del legamento crociato, un infortunio di certo non nuovo alla Juventus in questa stagione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui