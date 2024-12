Il sorteggio del Mondiale per Club LIVE





Alle ore 19, in quel di Miami, si terrà il sorteggio delche si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio del 2025. Tra le squadre ai nastri partenza del torneo ci sarà anche la, qualificatasi alla competizione grazie al punteggio ottenuto nel Ranking UEFA nel quadriennio 2021-2024.I bianconeri, inseriti in seconda fascia nel sorteggio, si apprestano dunque a conoscere le tre avversarie contro cui dovranno misurarsi nella fase a gironi del torneo. La squadra di Thiago Motta ha la certezza di affrontare sicuramente una squadra tra Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e PSG.Inizia la cerimonia del sorteggio del Mondiale per Club!Spiegate le procedure, è tutto pronto per l'inizio del sorteggio della fase a gironi.Sale sul palco anche Alessandro Del Piero, l'ex capitano della Juventus sarà co-cerimoniere dell'evento del sorteggio.Gianni Infantino e Ronaldo presentano ufficialmente il trofeo che verrà consegnato alla squadra che vincerà il Mondiale per Club.Gianni Infantino introduce la cerimonia del sorteggio del Mondiale per Club: mancano pochi minuti all'inizio del sorteggio





