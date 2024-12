Conceicao sarà acquistato a titolo definitivo: le tempistiche

A dicembre Franciscocompirà 22 anni, festeggiando il suo primo compleanno in bianconero. Il 14 dicembre, giorno in cui las affronterà il Venezia all'Allian Stadium e, a meno di sorprese, ci sarà l'esterno portoghese, diventato in pochissimo tempo uomo decisivo della squadra e titolare inamovibile. L'infortunio di Nico Gonzalez ha accelerato un processo che però era già iniziato quando non c'erano problemi di infortuni.Dicembre, nei piani della Juventus. In attesa del mercato di gennaio, che si preannuncia scoppiettante, Chico, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà il regalo di Natale peri soldi della clausola rescissoria, a cui si aggiungono i 7(+3 di bonus) pagati per il prestito. In totale quindi circa 40 milioni; investimento importante ma meritato sul campo.Cristiano Giuntoli avrebbe voluto ingaggiare il portoghese a titolo definitivo già in estate ma in quel momento la Juventus non aveva le risorse economiche per aggiungere ai tanti investimenti, anche quello di Conceicao. Con il Porto però una stretta di mano e un accordo a parole che sarà rispettato. Visto il rendimento del giocatore,, come inizialmente nei piani. D'altronde, nessuno ha più dubbi sul valore di Conceicao e il suo ruolo in questa squadra.