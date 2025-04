Juventus, le palle inattive sono un problema: i dati e l'idea di Tudor

AFP via Getty Images

I numeri della Juventus sulle palle inattive

Verticalità, riconquista e incisività sulle. Sono i tre concetti chiave sui qualiha iniziato immediatamente a lavorare alla Juventus , durante gli allenamenti alla Continassa: i primi risultati non hanno tardato ad arrivare, come del resto dimostra lo score di due vittorie e un pareggio nelle tre partite con Genoa, Roma e Lecce, che hanno dato subito l'idea di una squadra nuova, paradossalmente molto simile anche a quella che aveva in mente ma che non è riuscito a realizzare Thiago Motta.Interessante soprattutto il discorso sulle palle inattive. La Juventus, oltre ad essere la seconda squadra ad aver segnato meno goal in Serie A su calcio da fermo (4), si è infatti confermata estremamente vulnerabile anche sui tiri piazzati a sfavore: non a caso, la rete del pareggio della Roma è scaturito proprio sugli sviluppi di un angolo che ha poi propiziato la zampata vincente di, una dinamica analoga a quella che sabato sera ha portato il Lecce ad accorciare le distanze nel finale cone a mettere un po' di paura ai bianconeri.

Il lavoro di Tudor

Juventus a riposo ma...

Il trend va modificato, senza se e senza ma. Come rileva anche Tuttosport,: troppo spesso i movimenti dichi attacca mettono in difficoltà chi deve difendere. E nell'indecisione i bianconeri troppo spesso si perdono l'uomo che poi va a colpire: un difetto di fabbrica sul quale il tecnico croato è pronto a porre rimedio in settimana, per evitare sorprese a Parma, in un'altra partita in cui i tre punti saranno necessari per consolidare le posizioni da Champions.Nella giornata di oggi, lunedì, la Juventus riposerà. Ma ieri i cancelli della Continassa erano aperti e i concetti ribaditi erano gli stessi del post vittoria sul Lecce, come scrive sempre il quotidiano: "bene i tre punti, ma tutti devono remare nella stessa direzione. E possibilmente alla stessa intensità, compatibilmente con le capacità di ognuno.Una metodologia che evidentemente convince il gruppo, il quale sta rispondendo con le prestazioni che vanno a braccetto con i risultati".





