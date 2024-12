Antonio Silva-Juventus: la situazione e gli aggiornamenti

Il fattore Jorge Mendes

Poco più di due anni dopo che la- e non solo - ha "scoperto" Antonio Silva , il difensore portoghese è diventato uno degli obiettivi primari sul mercato. Era il 25 ottobre 2022 e ilcon il primo goal segnato proprio da Antonio Silva. In quella notte, il classe 2003, che aveva ancora 18 anni, si "mostrò" al mondo calcistico con tutte le sue qualità, difensive e non solo.Dall'exploit ai margini, adesso per Antonio Silva è cambiato molto: soprattutto da quando è arrivato sulla panchina del Benfica Bruno Lage, che sta preferendo altri giocatori al suo posto. Scenario che ovviamente ha dei riflessi sul mercato perché il giocatore si guarda attorno e apre al trasferimento. In particolare, chi lavora in quest'ottica è il suo agente; non uno qualunque ma. Il Benfica non pare, almeno a parole, intenzionato a cederlo come ha rimarcato il presidente Rui Costa: "A gennaio non si vende nessuno".Chi si è mossa per Antonio Silva è appunto la Juventus, che insieme a Mendes, sta cercando di fare passi in avanti per l'operazione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, non sarà facile perché i bianconeri non possono fare investimenti importanti a gennaioun po' sulla stessa linea di quanto fatto con Conceicao, in cui, a spingere, fu proprio Mendes, agente anche dell'esterno.