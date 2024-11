Giornata di vigilia per lache, domani sera allo Stadio Via del Mare, sfiderà ildinel posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A. Per i bianconeri sarà ancora una partita da vivere in una situazione di piena emergenza, con ben 9 calciatori indisponibili causa infortunio, e conche si è visto costretto a pescare dalla Next Gen e dalla Primavera, convocando in totale cinque calciatori provenienti dalle squadre giovanili bianconere.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui