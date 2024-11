Lecce-Juventus, i convocati di Thiago Motta

I convocati per la gara in trasferta di domani #LecceJuve



pic.twitter.com/aTyOIFLGvz — JuventusFC (@juventusfc) November 30, 2024

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

Difensori: Danilo, Gatti, Kalulu, Rouhi, Cambiaso, Pagnucco, Montero

Centrocampisti: Locatelli, Fagioli, Thuram, Owusu, Koopmeiners, Papadopoulos

Attaccanti: Weah, Yildiz, Conceicao, Mbangula, Pugno

Mckennie

Vlahovic

Adzic

Savona

Douglas Luiz

Nico Gonzalez

Milik

Cabal

Bremer

Il numero dei convocati questa volta è più lungo per la, che contro il Lecce, nel match in programma domani al Via del Mare, porterà anche diversi giovani provenienti da Next Gen e Primavera. Scelta quasi obbligata visto che si sono aggiunti ulteriori indisponibili rispetto all'ultima partita giocata contro l'Aston Villa. Sono nove in totale gli assenti.La lista dei giocatori convocati.