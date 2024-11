Da rincalzo e risorsa

La sequela impressionante di infortuni che ha ridotto letteralmente all'osso la rosa della, può allo stesso tempo rappresentare un'occasione buona per rilanciarsi. Sì, proprio così. E soprattutto per un giocatore in particolare, chiamato a riscattare mesi complicati.Stiamo parlando ovviamente di. Il difensore brasiliano è infatti destinato a vestire una maglia da titolare in quel di Lecce, dopo una prima parte di stagione che l'ha visto decisamente lontano dai riflettori e quasi per nulla centrale all'interno del progetto di Thiago Motta.Sino a questo momento, infatti, il classe 1991 ha giocato veramente poco, partendo soltanto in 4 occasioni con una maglia da titolare e inscenando prestazioni non propriamente esaltanti. La situazione di piena emergenza nella quale è incappata la Juventus, però, può rappresentare per l'ex Real e City una situazione da far convergere a proprio vantaggio. In altre parole, da sfruttare.Salvo stravolgimenti non previsti, Danilo partirà da titolare domani sera al Via del Mare contro il Lecce, andando ad occupare la casella di destra nella linea a quattro difensiva tracciata da Thiago Motta. Ai lunghi stop di Bremer e Cabal, si sono aggiunti anche i problemi di Cabal e Savona. Di conseguenza strada spianata per il numero 6 della Juventus che ora si trova tra le mani la grande chance di tornare protagonista in bianconero. Proprio così perchè Danilo, che può giocare sia da terzino che da centrale, ora ha tutte le carte in regola per diventare una risorsa preziosa all'interno dello scacchiere di Thiago Motta. Un'occasione da sfruttare nel miglior modo possibile, perché adesso sì, la Juve ha di nuovo bisogno del miglior Danilo possibile.





