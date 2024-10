Da Yildiz a Danilo, i tanti volti di Inter-Juventus

Il giorno dopo è ancora più emozionante. Inter-Juventus ha lasciato tantissimi spunti di riflessione pere non solo, ma ciò che è certo è che il derby d'Italia è stato un match dai mille volti. La partita di San Siro, che sono andati sotto più volte, eppure sono stati capaci di rimontare lo svantaggio, sfiorando addirittura il successo. Grande merito va anche a, che ha allontanato le critiche con una doppietta da vero protagonista.Il turco è stato fondamentale dal suo ingresso in campo, dimostrando ancora una volta il suo. Dall'altra parte, però, è invece da segnalare un'altra prestazione da dimenticare di. Il brasiliano sta dimostrando di essere in difficoltà, soprattutto in una squadra che sta progressivamente facendo sempre più





