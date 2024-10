Il pensiero più giusto l'ha espresso Boban, negli studi di Sky: "Non abbiamo capito nulla di questa partita". E forse non vale neanche la pena capirci davvero qualcosa. Del resto, se c'era un aspetto che avevamo preteso da Inter-Juventus, è che ci indicasse la dimensione della squadra bianconera.Quella che dalla pancia di San Siro va via soddisfatta, perché nel burrone e poi salvata da un ragazzo che sarà presto imprescindibile? Quella della baraonda di fine primo tempo e inizio ripresa? Non si sa. Nessuno lo sa. Nemmeno Thiago: ragiona di "partita in partita" perché i punti di riferimento restano veramente pochi. E di sicuro ne vorrebbe qualcuno in più.Leghiamoci poi pure ai numeri:i. E' tutto ed è niente. Ed è bellissimo e pure orribile. E' la gioventù che si è impossessata di questa squadra, mostrando in maniera feroce i due lati della medaglia, dai quali non si può non partire per analizzare il contesto.Motta sta scalando una montagna e gli infortunati hanno oggettivamente seminato bufera. Danilo ha peggiorato le cose. Ma nessuno molla, e tutti vogliono vedere cosa ci sarà al di là di queste difficoltà, quando col bel tempo capiremo cosa si troverà sulla cima.