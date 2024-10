Inter-Juventus, la partita di Conceicao

I numeri di Conceicao in Inter-Juventus

Minuti: 90

Assist: 1

Expected Assist: 1,17

Tocchi: 50

Precisione passaggi: 84%

Passaggi chiave: 2

Big chance create: 1

Cross: 4

Non lo hanno preso mai, ci hanno provato, in diversi, ma l'esito è sempre stato lo stesso, conA volte con la qualità, a volte con la rapidità, a volte con la forza d'animo. Dal primo all'ultimo minuto. Proprio lì, sulla fascia in cui Simone Inzaghi ha ottenuto grandi successi e su cui ha costruito tante delle fortune nerazzurre; questa volta no, è stato il punto debole dell'Inter, il punto di forza della Juventus. QUI LA PAGELLA DI CONCEICAO. Inter-Juventus è stato pieni di errori e con qualche grande giocata: tra queste c'è quella di Conceicao nel secondo goal bianconero;Pochi minuti dopo si mette in proprio e sempre da quella zolla di campo prova a beffare Sommer sul primo palo. Decisivo anche sul goal del 4-4 con il cross da cui poi nasce la seconda rete di Yildiz.Questa volta Motta non lo sostituisce, troppo in giornata di grazia, anche se sembrava aver finito le energie, Conceicao rimane dentro e premia la scelta del tecnico. Una furia che avrà fatto venire il mal di testa a Dimarco, Bastoni e tutti gli altri. "Quando Chico può attaccare il campo sulla fascia non è facile per gli avversari" ha detto Thiago nel post partita. Più che "non facile", è stato impossibile capirci qualcosa contro questa versione di "Chico".